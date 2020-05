Tornano le bancarelle al quartiere San Paolo: ingressi contingentati, distanze e plexiglass

"Entrano due persone alla volta. Quando due persone escono, gli addetti della Protezione civile che presidiano l'uscita lo comunicano via cellulare ai loro colleghi che stanno all'entrata per dare il via libera all'entrata di altre due persone e così via". Luigi Marcello, assessore al Commercio del Comune di Vasto, racconta che al mercato del quartiere San Paolo si entra a turno, pochi alla volta: "Abbiamo contingentato gli ingressi, in modo tale da garantire una presenza, all'interno dell'area mercatale, di non più di 40-50 persone alla volta, commercianti compresi. Siamo qui dalle 6 del mattino. A garantire l'accesso ordinato sono la polizia locale, la Protezione civile e il Corpo militare della Croce Rossa".

La prima misura di sicurezza sanitaria anti coronavirus è tenere distanti le persone. "Tra una bancarella e l'altra - spiega Marcello - ci sono almeno due metri e mezzo, oggi anche di più, visto che i venditori sono pochi. Alcuni, in particolare i fiorai, non hanno fatto in tempo ad arrivare. Nei prossimi giorni i banchi vendita saranno di più e garantiremo altri spazi. Le aree saranno sempre delimitare, dietro ogni bancarella possono lavorare non più di due operatori, tutti con mascherina e guanti. C'è anche un rivenditore che ha installato una recinzione in plexiglass e attua un metodo di pagamento che garantisce assenza di contatti anche per la consegna dei soldi".