Mezz’ora con... Phabio: dopo il singolo d’esordio in arrivo un album "domestico"

Continuano gli appuntamenti della Mezz'ora con... di Zonalocale dedicati al mondo della musica. L'ospite di ieri è stato Fabio Ferruccio, in arte Phabio, che il 1° maggio ha lanciato con il singolo È sempre domenica [GUARDA IL VIDEO] il suo percorso da solista. Nella sua prima intervista abbiamo ripercorso con Phabio le tappe del suo percorso musicale, dai tempi in cui studiava pianoforte classico ad oggi, passando per le tante band di cui ha fatto parte e di cui continua a far parte.

Una piacevole chiacchierata in cui Phabio ci ha raccontato come nasce il suo album, di prossima uscita, Macchine, interamente registrato a casa.

