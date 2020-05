Incontro con i balneatori, Magnacca: "Necessario avere certezze su come e quando iniziare"

In vista dell’avvio della Fase 2 dopo il lockdown per il Covid-19, l'amministrazione comunale ha avviato una serie di incontri con diverse attività con partita iva attive.

Ieri pomeriggio il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca e l’assessore alle Attività produttive, Tonino Marcello hanno incontrato i balneatori per un confronto sulla stagione estiva e su eventuali proposte utili per far ripartire le attività.

"Abbiamo fatto il punto della situazione ed è chiaramente emersa l'esigenza di avere certezze su come e quando iniziare per un settore importante nella filiera turistica della nostra città", ha dichiarato Tiziana Magnacca. Il sindaco ha tenuto in particolare a evidenziare come sia prioritario "concedere deroghe concessorie ai balneatori che hanno fatto importanti investimenti e prevedere l’abbattimento del canone demaniale".

Il primo cittadino ha inoltre spiegato come una delle caratteristiche dell’offerta turistica di San Salvo, oltre agli attrezzati stabilimenti balnerari, sia l'opportunità data a villeggianti e a residenti di utilizzare i numerosi tratti di spiaggia libera. Si stanno vagliando ipotesi circa la gestione e la disciplina degli ingressi come, ad esempio, il contingentamento, e le verifiche delle distanze.

L'assessore Marcello ha sottolineato e comunicato ai balneatori presenti che si attendono indicazioni più precise da parte del Governo, mentre l’assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, ha fissato il secondo incontro per la definizione delle proposte concordate fra Regione, associazioni balneari e enti locali.