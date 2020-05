Docenti e studenti dell’istituto Rossetti insieme ’a distanza’: "La musica ci fa sentire vicini"

I docenti dell’indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di I grado “G. Rossetti” di Vasto, Roberto Laccetti, Andrea Di Mele, Mauro Gallo e Selina De Santis insieme ai propri alunni continuano mediante la Didattica a Distanza a tenere vivo il dialogo educativo-didattico. “In questo difficile momento di isolamento e di grande apprensione, costretti a rimanere a casa per rispettare le restrizioni contro il diffondersi della pandemia Covid 19, ci siamo attivati - sostengono i docenti di strumento-realizzando con gli alunni lezioni a distanza nelle quali l’interazione è più che mai incentrata sulla ricerca della comunicazione empatica ed esercitazioni che continuano a formare i nostri ragazzi nell’apprendimento dello strumento. La musica ci fa sentire tutti più vicini e questo lo sanno bene i ragazzi dell’indirizzo Musicale che nell’apprendimento dello strumento condividono passione, talento e metodo di studio. Infatti grazie alla vibrante vitalità della musica gli allievi con i loro docenti hanno ideato il video #ANDRATUTTOBENE e pensato di farne dono a tutti i ragazzi che come loro stanno vivendo questo particolare momento di isolamento, suonando rigorosamente a distanza piccoli brani e inviando la registrazione video con un breve messaggio di speranza e di incoraggiamento”.

È nato così il progetto del video #ANDRATUTTOBENE. “L’intento è stato quello di valorizzare il talento musicale di ciascuno e di tutti, nonché la professionalità dei docenti di violino, chitarra, pianoforte, flauto traverso all’interno di un unico video”, sostiene la docente Domenica Di Pasquale che ne ha curato la produzione, “e che fosse in primo luogo la sintesi dei diversi brani musicali suonati dai ragazzi e dei loro significativi messaggi d’incoraggiamento. Il progetto video prodotto con il programma CyberLink Power Director vuole dare risalto ai bellissimi brani musicali scelti attraverso un intercalare di immagini, video ed effetti. Inoltre cogliendo l’opportunità fornita dal sofware di rappresentare attraverso una variegata gamma di designer di forme, di collage video e grafiche si è voluto esprimere tutto il sentimento di speranza e il desiderio di serenità con il calore della musica e della ricerca delle immagini”. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Pia Di Carlo ringrazia i Docenti di strumento musicale ed i loro alunni, per l’impegno ed i talenti espressi con grande pregio. Si ringrazia la docente videomaker Domenica Di Pasquale per la realizzazione del video con professionalità tecnico-artistica.