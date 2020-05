Bocchino (Lega): "Vasto ospedale Covid? La sinistra fa una vergognosa speculazione politica"

“Vasto ospedale Covid-19? Una vergognosa speculazione politica!”.

Sabrina Bocchino, consigliera regionale della Lega, risponde a muso duro alla polemica di Francesco Menna e Mario Pupillo, sindaci di Vasto e Lanciano, secondo cui la Regione Abruzzo non ha abbandonato il progetto di trasformare l'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto in una struttura di cura dei malati di coronavirus. Secondo i due primi cittadini, la volontà del Governo regionale è emersa nella riunione di ieri del comitato ristretto dei sindaci della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Sabrina Bocchino smentisce: “Adesso siamo al colmo. Ogni tanto, quando la sinistra non ha argomenti, tira fuori dal cilindro questa barzelletta perché non sa cosa dire. La verità è che durante la conferenza dei sindaci della nostra Asl, alla domanda se Vasto avesse le caratteristiche per ospitare i malati Covid, il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo D’Amario ha risposto: sì, le ha, al pari di altri presidi ospedalieri. Ma sulla trasformazione del San Pio di Vasto in Ospedale Covid non si torna indietro. La decisione è presa da tempo. Vasto non sarà Ospedale Covid, lo abbiamo detto, scritto, ribadito in tutte le occasioni, ma vedo che ogni tanto, qualcuno riprende questo vecchio e seppellito discoro e, specie sui social, ne fa un cavallo di battaglia per le prossime

amministrative vastesi. E’ una vergogna", attacca l'esponente del Carroccio. "Piuttosto pensiamo a migliorare la sanità, quella messa in ginocchio dagli anni di gestione di sinistra del governo regionale. Oggi si propongono di fare tutto quello che per dieci anni non hanno fatto. Noi siamo qui da un solo anno e siamo stati capaci di dotare l’Ospedale di Vasto della Tac 128 strati tanto attesa. Lavoriamo su altri ambizioni obiettivi, ma vedo che questo nostro percorso virtuoso viene minato da chi, evidentemente, ha interesse che la sanità del vastese resti quella che ci ha lasciato in eredità la sinistra. I cittadini sapranno giudicare".