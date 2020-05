Ripartono i mercati alimentari di quartiere San Paolo, piazza Brigata Maiella e Santa Chiara

Ripartono in settimana i mercati alimentari a Vasto. Mercoledì 6 maggio torna il mercato - limitatamente alle bancarelle del settore alimentare - al quartiere San Paolo. Venerdì 8 maggio sarà la volta del mercato di piazza Brigata Maiella mentre sabato 9 maggio torneranno i banchi alimentari a Santa Chiara.

"L’accesso all’area di mercato e l’uscita saranno rigorosamente distinte, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale - spiega l'assessore al commercio Luigi Marcello -. Insieme alle forze dell’ordine ci saranno i volontari del gruppo comunale della Protezione civile di Vasto, che controlleranno gli ingressi e non consentiranno l’accesso a persone prive di mascherina e guanti. Nel caso in cui si dovessero verificare assembramenti, con le necessarie cautele, i soggetti assembrati saranno invitati ad allontanarsi e a porsi in modo da rispettare la distanza reciproca di almeno un metro. Per ogni postazione di vendita ci saranno non più di due operatori, che dovranno avere a disposizione erogatori di gel igienizzanti per le mani".