Mezz’ora con... Fabio Falcone: la musica fatta di passione e legami

È interamente dedicata alla musica questa settimana della Mezz'ora con... l'appuntamento di Zonalocale in diretta su Instagram. Il primo ospite della settimana è stato Fabio Falcone, musicista e avvocato - specializzato nel settore musicale -, frontman de La Differenza e oggi impegnato in nuovo progetto musicale in fase di sviluppo. Con lui abbiamo fatto un viaggio attraverso gli anni partendo dalle sue prime esperienze musicali - ai tempi del liceo - per arrivare ad oggi.

Nel video la Mezz'ora con... Fabio Falcone.

