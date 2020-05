Erba alta un metro in aiuole e lungo le strade, Barisano: "Stiamo lavorando. Abbiamo un programma"

Uscire per la prima volta sul lungomare di Vasto dopo due mesi e trovare nelle aree verdi l'erba alta un metro. Da marzo, tutto si è fermato, compresa la manutenzione del verde.

"Ora siamo al lavoro con gli operai comunali e con le tre imprese affidatarie dell'appalto. Imprese che non hanno potuto lavorare durante la Fase 1 dell'emergenza perché non rientravano nei codici Ateco cui era consentito il ritorno all'attività", dice l'assessore al Servizi manutentivi, Gabriele Barisano. "Non capisco le polemiche, visto che prima questi lavori non si potevano fare. Tutte le zone della città rappresentano una priorità. Abbiamo un programma e stiamo lavorando".

Due montagne di legname accatastate sulla sabbia: così si presentava ieri il tratto di spiaggia antistante il Monumento alla Bagnante. "È materiale trasportato dalle mareggiate delle scorse settimane", spiega Barisano. "La Pulchra (la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, n.d.r.), cui compete la pulizia della spiaggia, lo ha accatastato lì e sta provvedendo a smaltirlo gradualmente, visto che il quantitativo è novetole".