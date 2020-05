Lavori di manutenzione in corso, la villa comunale riaprirà il 7 maggio

Cancelli chiusi questa mattina alla villa comunale di Vasto dove sono in corso gli interventi di manutenzione necessaria dopo la lunga chiusura, iniziata lo scorso 16 marzo. Il sindaco Francesco Menna ha firmato l'ordinanza con cui prevede la chiusura fino al 6 maggio per provvedere alla manutenzione del verde. La villa sarà quindi riaperta al pubblico giovedì 7 maggio (ad esclusione delle aree di gioco, come previsto dall'ultimo Dpcm).

In città, come reso noto dall'amministrazione comunale, sono in corso anche gli interventi di manutenzione delle aree verdi.Gli interventi di sfalcio dell'erba "oggi hanno interessato Via Mario Molino, la Villa comunale e Belvedere Romani. Gli interventi ordinari proseguiranno anche in altre zone e strade cittadine".