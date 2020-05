Mezz’ora con... Fabio Tumini, il "dottore" del suono

Puntata dedicata alla musica quella di ieri della nostra Mezz'ora con..., l'appuntamento di Zonalocale in diretta su Instagram. Con Fabio Tumini abbiamo potuto parlare di musica "suonata" e "prodotta". Oltre alla sua attività da musicista - che, proprio nei giorni scorsi, l'ha visto pubblicare un album con 8 tracce strumentali dal titolo Fitrock - con la Satellite Records cura la registrazione e produzione di un gran numero di artisti. Una sorta di "dottore" del suono, come l'ha definito Fabio Ferruccio, uno degli ultimi artisti in ordine di tempo ad avergli affidato i suoi brani.

Nel video la Mezz'ora con... Fabio Tumini.

SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI