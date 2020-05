Un dj set "solidale": il Baja supporta l’evento di Federico Scavo

Sono tante le iniziative degli artisti, in questo periodo segnato dall'emergenza Coronavirus, per dare sostegno ad enti e associazioni impegnati a servizio della comunità. Domenica 3 maggio il dj Federico Scavo sarà protagonista di un dj set, in diretta su facebook, per raccogliere fondi da destinare alle famiglie in difficoltà della sua città, Fucecchio, in Toscana.

Il dj ha chiesto il supporto ai locali della nightlife raccogliendo subito tante adesioni. All'appello di Scavo ha risposto "presente" anche il Baja Village di Vasto. "Quando Federico ci ha presentato la sua iniziativa gli abbiamo dato subito ampia disponibilità - spiegano i fratelli Iacovitti -. La sua diretta sarà condivisa anche sulla pagina facebook del Baja Village per dare sostegno alla nobile causa.

In questa situazione non contano tanto i confini territoriali ma conta essere tutti uniti, ognuno come può, per dare una mano a chi ne ha bisogno. Noi abbiamo cercato di dare una mano rilanciando, attraverso i nostri canali, la raccolta fondi per l'ospedale di Vasto. Ora ci fa piacere dare una mano all'amico Federico Scavo".

Il dj set inizierà domenica alle 19 e sarà trasmesso su facebook anche sulla pagina del Baja.