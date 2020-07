La generosità dell’Azione Cattolica di Monteodorisio per l’ospedale di Vasto

L'Azione Cattolica di Monteodorisio, anche in questo periodo in cui sono sospese le attività parrocchiali, non fa mancare la sua attenzione verso la comunità. L'associazione ha distribuito mascherine in paese e ha avviato una raccolta fondi per sostenere l'ospedale di Vasto.

"Vogliamo ringraziare la generosità del nostro parroco don Nicola, dello Juventus Club Monteodorisio D. Cascione e tutti i nostri compaesani, insieme abbiamo raccolto circa 1500 euro". Con il denaro raccolto è stato possibile acquistare "grazie alla collaborazione della ferramenta Torricella di San Salvo e della Parafarmacia DN&A di Montedodorisio", mascherine, gel mani e visiere.

Questa mattina i responsabili dell'Azione Cattolica hanno consegnato i pacchi alla farmacia del San Pio. "Grazie a tutti con la speranza che tutto si risolva il prima possibile e che torneremo ad abbracciarci presto".