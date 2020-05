Per Phabio "È sempre Domenica": Fabio Ferruccio lancia il suo primo singolo

Fabio Ferruccio è senza dubbio uno di musicisti più estroversi ed eclettici - e, ovviamente, bravi - del nostro territorio. Trentun'anni da compiere tra qualche mese e una lunga, lunghissima serie di esperienze musicali che lo hanno visto protagonista con la sua chitarra e la sua voce. La sua passione per la musica gli permette di destreggiarsi senza troppi affanni tra varie formazioni che, sin da quando era ragazzino, hanno spazio davvero tra generi, stili e artisti completamente differenti tra loro

E oggi, in un Primo Maggio in cui il lockdown ha fatto saltare tutti gli appuntamenti musicali che a vari livelli caratterizano la giornata - dal concertone di Roma in giù - esce il primo singolo accompagnato da un videoclip del suo progetto solista. Phabio è il nome scelto per questa nuova avventura - che Ferruccio porterà avanti insieme agli altri progetti (e qualche novità ci sarà a breve) - che presto si concretizzerà in un album, Macchine, registrato in casa durante questi due mesi di isolamento, oggi anticipato dal singolo È sempre Domenica.

Il brano, con il suono curato da Fabio Tumini della Satellite Records, l'artwork di Lorenza Cotellessa e il logo di Lorena Marinucci, è accompagnato da un videoclip post-prodotto da Pierluigi Patella. Un lavoro fatto "a distanza" che oggi Phabio lancia in rete.

