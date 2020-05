Marcovecchio: "Situazione difficile già pre-Covid. Ce la faremo se ricostruiremo comunità unita"

"La situazione era difficile già prima dell'emergenza Coronavirus. Ma sono convinto che ce la faremo se sapremo ricostruire una comunità unita". Sono le parole di Graziano Marcovecchio, presidente di Pilkington Italia, nel giorno dedicato al lavoro e ai lavoratori. In questi giorni le aziende si stanno preparando ad affrontare la fase due per ripartire e provare a tornare alla normalità, per quanto possibile.

Marcovecchio parla di come la Pilkington e le altre della zona industriale sansalvese si sono organizzate affinchè il lavoro sia svolto in piena sicurezza, rispettando tutte le norme vigenti così da tutelare la salute delle persone. C'è da affrontare una situazione in cui tanti settori, tra cui il mercato dell'auto si confrontano con una importante flessione. Ma il presidente di Pilkington Italia mostra ottimismo perchè "penso che sia un modo per mettere punto e ricominciare da capo nel senso di comunità. Credo sia il momento di costruire, tutti assieme, di nuovo, una comunità unita, non divisa, dove l'intento è di perseguire tutti assieme il bene comune".