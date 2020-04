Progetto asilo nido digitale, pronti kit didattici per i bambini e per le loro famiglie

Circa 130 kit didattici contenenti articoli di cartoleria verranno donati, nell’ambito del progetto 'Asilo nido digitale', ai bambini iscritti agli asili nido comunali "San Paolo", "Tana Dei Cuccioli" e "Stella Maris". I piccoli utenti e le loro famiglie, che con grande partecipazione stanno portando avanti le numerose attività proposte dalle rispettive educatrici anche con le strutture chiuse, riceveranno i kit in questi giorni.

"Vogliamo ringraziare tutte le coordinatrici e tutto il personale del consorzio Pianeti Diversi per le numerose attività ed iniziative in cui stanno coinvolgendo senza sosta l'utenza degli asili nido comunali e di cui ci informano quotidianamente. – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l'assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco - Con il progetto 'Asilo Nido Digitale' e con questo piccolo omaggio da loro ideato, vogliamo attestare anche la nostra vicinanza alle famiglie, soprattutto in questa fase in cui molti genitori si apprestano a rientrare nelle sedi di lavoro. Saremo a disposizione per ulteriori proposte".