Profondo cordoglio a Vasto: è morto Vincenzo Scipioni

Sta suscitando profondo cordoglio a Vasto la notizia della scomparsa di Vincenzo Scipioni. Aveva 70 anni.

Commercialista molto noto in città, da tutti verrà ricordato per la sua giovialità: aveva sempre un sorriso e una battuta per tutti. Oggi è un giorno di tristezza per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Ai familiari di Vincenzo Scipioni le condoglianze di Zonalocale.