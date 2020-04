Mezz’ora con... Agostino Monteferrante: "Riprogettare con coraggio e fiducia il territorio"

"Coraggio", "fiducia"" e "reputazione". Sono due delle parole chiave emerse nella chiacchierata con l'architetto Agostino Monteferrante, ospite della nostra Mezz'ora con..., l'appuntamento quotidiano in diretta sul profilo Instagram di Zonalocale. Abbiamo parlato di come potrebbe essere ripensato e riprogettato il territorio che vede in Vasto e San Salvo le città di riferimento. Scuola, zone industriali, destinazioni turistiche, sono tutti aspetti da mettere al centro dell'attenzione per un grande sviluppo di una terra che Monteferrante definisce "la Mesopotamia d'Italia".

Nel video la seconda parte della chiacchierata - la prima è andata persa per problematiche di connessione - con l'architetto Monteferrante.

SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI