La onlus RicorDonatella devolve il 5 per mille per donare dispositivi di protezione al Pta di Gissi

Se c'è una costante positiva in questa emergenza coronavirus è sicuramente la solidarietà nei confronti del personale sanitario e delle strutture che operano sul territorio. Una di queste è il Pta di Gissi nei confonti del quale sono numeri i gesti di affetto.

L'ultimo in ordine di tempo è quello della onlus "Donatella Gaspari". L'associazione intitolata all'indimenticata Donatella ha devoluto le somme ricevute con il 5 per mille per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di prodotti per la disinfezione e la pulizia.

Questo pomeriggio, la presidente Nicoletta Gaspari e il segretario Antonio Canzano hanno raggiunto la struttura donando 700 mascherine, 12 flaconi di disinfettante, 12 bottiglie di alcool, 5 litri di disinfettante per pavimenti, 2 litri di disinfettante spray, 80 tute monouso, 22 pacchi di guanti e 2 saturimetri.

Tutto il materiale è stato acquistato nei negozi locali in modo da dare una mano anche a quegli esercizi commerciali che in quest'emergenza stanno vivendo momenti difficili.