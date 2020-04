Coronavirus, FdI: "Il Comune affidi la gestione delle spiagge libere a chi assume disoccupati"

“La gestione delle spiagge libere affidata a chi assume disoccupati e studenti in cerca di un’occupazione stagionale”. La proposta, rivolta al sindaco di Vasto, Francesco Menna, è di Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia.



"Non sappiamo ancora quando e come potremo tornare in spiaggia, a seguito della pandemia, e siamo, come tutti, in attesa delle decisioni degli organi sovraordinati", scrivono in una nota i due esponenti del partito di Giorgia Meloni.



"Nella speranza che comunque il virus arretri, e che la stagione balneare non sia compromessa, come consiglieri comunali ci sentiamo di avanzare una proposta al sindaco, per garantire la sicurezza e l’igiene delle spiagge libere, che rappresentano una parte rilevante e pregiata della nostra costa, su cui comunque andranno garantite le procedure di distanziamento e di igiene necessarie che stabilirà la normativa nazionale e regionale.



A tal riguardo, proponiamo che il Comune di Vasto, nelle prossime settimane, predisponga un bando per la gestione stagionale delle spiagge libere destinato ad associazioni, cooperative e società che assumano, esclusivamente, giovani disoccupati e studenti in cerca di una occupazione stagionale al fine di assicurare i citati servizi sulla cospicua parte libera del nostro litorale. In questo modo potremo offrire un elevato standard di accoglienza e sicurezza per tutti i fruitori delle spiagge libere, e al contempo garantire una occupazione estiva a quella cospicua fetta di giovani che abitualmente lavorano durante la stagione balneare.



Nei prossimi giorni - annunciano Suriani e Prospero - anche alla luce delle disposizioni che verranno adottate su base nazionale e regionale, formalizzeremo la nostra proposta al sindaco, convinti che solo con uno sforzo unanime Vasto si risolleverà dalla triste situazione che tutti stiamo vivendo".