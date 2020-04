"Dal 4 riaperture graduali di parchi, piste ciclabili e cimitero. Nei mercati solo alimentari"

"Una riapertura graduale, sentite le forze dell'ordine e il Centro operativo comunale". La annuncia il sindaco di Vasto, Francesco Menna, n questa intervista video. "Il cimitero riaprirà con orari dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 garantendo il distanziamento sociale. Per parchi e ville riapertura il 4 maggio perché il decreto del Governo consente un minimo di spostamenti e attività sportiva. L'unica area verde che non riaprirà totalmente sarà la villa comunale, che sarà aperta nella mattina e nel pomeriggio, ma non di sera per evitare assembramenti. Anche le piste ciclabili vedranno una riapertura graduale, sempre nel rispetto del distanziamento sociale. I mercati potranno essere riaperti, ma solo per il settore alimentare. Riaperture vuol dire ritorno graduale alla normalità".