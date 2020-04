Mezz’ora con... Nicola Fossaceca: la passione per la cucina dello chef stellato

Inizia con un ospite speciale la settimana della nostra Mezz'ora con..., l'appuntamento quotidiano in diretta sul profilo Instagram di Zonalocale. Ieri sera abbiamo fatto una chiacchierata con Nicola Fossaceca, chef del ristorante Al Metrò di San Salvo Marina, gestito con il fratello Antonio, stella Michelin anche nel 2020. Con lui abbiamo parlato del suo percorso professionale che l'ha portato, attraverso tante esperienze - e il confronto con chef importanti - alla conquista del riconoscimento della stella Michelin. Anche chef Fossaceca, da qualche settimana, è alle prese con una nuova modalità di lavoro, con la preparazione di piatti da asporto sperimentando una formula originale, in attesa di poter tornare alla normalità.

Con lui non potevamo non parlare delle modalità con cui un ristorante arriva alla conquista della stella Michelin (e poi delle successive due e tre stelle) e di come nascono i suoi piatti.

