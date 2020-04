Cappa e D’Alessandro contro Lacanale: "Non è il coordinatore della Lega a Vasto"

Coordinatore sì, coordinatore no. Michele Lacanale lo è stato e dice di esserlo ancora. Anzi, lo mette nero su bianco. Insorgono i consiglieri comunali Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa: "A noi non risulta che la Lega abbia un coordinatore locale".

Sul Carroccio vastese sembra regnare la confusione o, quanto meno, il disaccordo. Lo testimonia il comunicato diramato oggi pomeriggio da Cappa e D'Alessandro a distanza di poche ore dalla nota con cui Lacanale ha fortemente criticato il Movimento 5 Stelle per aver votato in Consiglio comunale insieme alla maggioranza di centrosinistra sulla vicenda del rinnovo delle concessioni balneari in scadenza [LEGGI].

I due consiglieri tengono a precisare: "Leggiamo una nota a firma Michele Lacanale, presentato come Coordinatore locale della Lega. A noi non risulta che la Lega abbia un coordinatore locale. Quanto alla nota, teniamo a precisare, in relazione alla mozione sulle concessioni balneari, che è stata ispirata esclusivamente dal nostro buon lavoro di consiglieri comunali al servizio della città. Ciò che avevamo da dire sul voto del M5S l'abbiamo espresso in aula e, successivamente, con un comunicato. A fare testo sono soltanto le nostre parole. Speriamo quanto prima di avere un chiarimento con chi guida il partito a livello regionale, poiché questa situazione non è sostenibile. Siamo persone serie".