"Questo periodo ci fa riflettere su persone e situazioni incontrate lungo il nostro cammino"

Riceviamo a pubblichiamo la lettera aperta che Lucio Ritucci, presidente dell'associazione Don Antonio Di Francescomarino, che ha sede nel quartiere San Paolo di Vasto, indirizza agli iscritti.

"Come presidente di un’associazione e circolo ricreativo di pensionati, che ha lo scopo di intrattenere, condividendo cultura, tempo e passioni, ho sentito il desiderio di mettermi in dialogo con voi e di scrivervi un pensiero.

E lo faccio anzitutto rendendo grazie a Dio per i doni e le opportunità che mi ha elargito con abbondanza sino ad oggi. Ripercorro nella memoria le tappe della mia esistenza, che s'intreccia con la storia di gran parte di questo secolo, e vedo affiorare i volti di innumerevoli persone, alcune delle quali particolarmente care: sono ricordi di eventi ordinari e straordinari, di momenti lieti e di vicende segnate dalla sofferenza.

Questo periodo consente una valutazione più serena ed oggettiva di persone e situazioni incontrate lungo il cammino. Il passare del tempo sfuma i contorni delle vicende e ne addolcisce i risvolti dolorosi.

Rivolgendomi agli anziani, so di parlare a persone e di persone che hanno compiuto un lungo percorso di vita.

Parlo ai miei coetanei posso, dunque, facilmente cercare un'analogia nella mia vicenda personale. La nostra vita è stata inscritta dalla Provvidenza in questo ventesimo secolo, che ha ricevuto una complessa eredità dal passato ed è stato testimone di numerosi e straordinari eventi.

In questo spirito, mentre vi auguro di vivere serenamente gli anni che il Signore ha disposto per ciascuno, sperando che presto ci rivedremo per festeggiare il tempo insieme".