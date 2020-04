Musica, discografia e diritto dello spettacolo: worskshop online del Progetto Giovani

Musica, discografia e diritto dello spettacolo sono i temi al centro del workshop - online - organizzato dal Progetto Giovani di Vasto in collaborazione con la Consulta giovanile. Mercoledì 29 aprile, alle 14.30, sarà Fabio Falcone, musicista e avvocato, a tenere l'incontro con collegamento sulla piattaforma Zoom.

Nello specifico si tratterà lo studio, l’analisi e l’approfondimento del mondo della discografia, delle radio, delle televisioni, dello streaming musicale, della contrattualistica discografica e degli aspetti a loro interconnessi e dipendenti, sia a livello nazionale che internazionale, in modo da fornire all’allievo le principali conoscenze e gli strumenti necessari per finalizzare l’attività di musicista/artista, nel mondo del “music-business” di nuova generazione.

"È un'altra opportunità di conoscenza ed approfondimento offerta gratuitamente dal Comune di Vasto che in questo periodo di distanziamento sociale riesce a favorire forme di aggregazione a distanza e a far sentire le persone vicine, interagendo su un argomento molto stimolante per i più giovani", spiega l'assessore alle Politiche giovanili Paola Cianci.

Per info e iscrizioni:

Telefono - 340 22 63 554

E-mail info@progettogiovanivasto.it