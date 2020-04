Le Colonne in viaggio con "Dino" ma "torneremo presto a guardare le onde del mare"

"In macchina con Dino, io lo vedevo triste. Il vetro era sporco ma lui faceva finta di niente". È un viaggio in auto quello raccontato da Le Colonne nel loro ultimo brano. Dino, uscito su tutte le piattaforme digitali con la distribuzione di Artist First, è il primo singolo di Matteo e Andrea Colonna dopo la pubblicazione del loro album Isole [LEGGI L'INTERVISTA].

È una sorta di prosecuzione nel viaggio intrapreso da Andrea e Matteo come moderni cantastorie, narrando storie e viaggi che parlano ad ognuno di noi. Ed è il viaggio in auto con Dino a dare lo spunto per questa nuova canzone che - come ci avevano annunciato durante la nostra Mezz'ora con... - nasce in questo tempo di lockdown in cui non mancano certo quegli "sbalzi d'umore" raccontati da Dino.

"Torneremo a guardare le onde del mare, è una promessa - srivono i fratelli Colonna, lontani da quel mare che spesso -. Per adesso facciamoci compagnia con Dino, il nostro nuovo singolo".

Il brano è stato registrato con Alessandro Arban (tastiere) ed è prodotto dalla Satellite Records. Grafica e video sono di Nicole Chiapperi.

