"Se l’ospedale di Vasto fosse diventato Covid hospital non avremmo 26 contagiati al San Pio"

Se il San Pio di Vasto fosse diventato un ospedale specializzato nella cura del coronavirus, si sarebbe potuto evitare il contagio di 26 persone tra medici e infermieri. A rovesciare la prospettiva di una posizione, quella del no al Covid hospital, voluta strenuamente dall'amministrazione comunale di centrosinistra è Marco di Michele Marisi, segretario cittadino di Fratelli d'Italia.

"La trasformazione - sostiene - dell'ospedale in Covid hospital, tanto propagandisticamente avversata dal sindaco, Francesco Menna, avrebbe consentito l'applicazione di standard di sicurezza maggiori per i lavoratori del San Pio ed i pazienti. Così, oggi, non avremmo letto dai preoccupanti con focolaio di contagi proprio dentro il nosocomio. Il tempo e i fatti danno ragione ai galantuomini e sbugiardano chi amministra solo con la propaganda, strumentalizzando paure e sciagure del momento.

Il sindaco - attacca l'esponente del partito di Giorgia Meloni - si assuma la responsabilità delle sue scelte anche relazione a ciò che sta accadendo al San Pio in queste settimane. Ho personalmente avuto un atteggiamento responsabile e collavorativo finora, adoperandomi, oltre che negli aiuti quotidiani ai cittadini in difficoltà, anche a stilare proposte concrete per la ripartenza evitando accuratamente di polemizzare su tante e tante cose. Ma di fronte a quanto sta accadendo in queste ultime ore davvero non posso tacere".