Fase 2, convivenza con il virus: consentite le visite ai congiunti, aperture sull’attività sportiva

"Se ami l'Italia, mantieni le distanze", è la parola d'ordine per la Fase 2 dell'emergenza Covid-19, quella della "Convivenza con il virus". Il premier Conte ha illustrato i dettagli di questa nuova fase sottolineando più volte la necessità di mantenere il metro di distanza.

Centrale sarà anche l'uso delle mascherine. Su questo punto il presidente del consiglio dei ministri ha annunciato che il commissario per l'emergenza, Arcuri, provvederà a emanare un'ordinanza per calmierare i prezzi delle mascherine: 0,50 a pezzo per quelle chirugiche ed eventuale eliminazione dell'Iva.

SPOSTAMENTI - Il nuovo decreto sarà in vigore fino al 18 maggio. Gli spostamenti restano possibili solo per comprovate esigenze lavorative e di salute, ma viene consentita anche la visita ai congiunti all'interno della stessa regione: "Visite mirate nel rispetto delle distanze con l'adozione delle mascherine e divieto di assembramento. Non sono consentiti party privati".

"Consentiamo il rientro nel proprio domicilio o residenza e l'accesso a ville, a parchi pubblici ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza". I sindaci avranno facoltà di interdire aree pubbliche nelle quali non è possibile garantire il rispetto del distanziamento.

Lieve apertura per quanto riguarda i funerali: sarà possibile la partecipazione di un numero ristretto di persone, con mascherine.

Il premier ha poi anticipato le prossime aperture dopo l'avvio della Fase 2: dal 18 maggio i negozi al dettaglio, dal 1° giugno bar, ristoranti, parrucchieri.

In aggiornamento