"Stringimi", la nuova canzone di Auro Zelli: "Questo deserto tornerà a fiorire"

È uscito ieri in anteprima nazionale per la GunG Music Entertainment su tutte le piattaforme mediatiche l’ultimissimo inedito di Auro Zelli dal titolo Stringimi. Un brano scritto e interamente suonato dal compositore.

Il videoclip girato da Kevin Zingarelli, vede la partecipazione attraverso una suggestiva coreografia di un giovanissimo talento della nostra regione: Maria Vittoria Vicky Piscione, che inizia i suoi primi studi di danza all’età di 11 anni, con il Breakin.

Successivamente ottiene una borsa di studio grazie alla quale avrà la possibilità di studiare presso l’Icon Intensive School di Roma, formandosi attraverso le nozioni di famosi insegnanti italiani e stranieri, definendo al meglio il suo stile attraverso l’apprendimento delle più autentiche espressioni dell’Hip hop. Ha ampliato i suoi studi dedicandosi al mondo della contaminazione e ancora oggi, con passione continua la formazione e sperimentazione.

Tra le sue numerose esperienze ricordiamo: 2014, partecipazione alla selezione ai mondiali con la compagnia Esc Crew, tenutesi a Milano presso la discoteca Alcatraz; 2016, partecipazione al serale di Amici nel corpo di ballo con direttrice artistica Elisa; 2016, seconda classificata nella competizione American Camp, presso Roma con la compagnia Damnedancers; 2017, seconda classificata, con la compagnia Damnedancers, nella competizione World Of Dance Italy; 2018, partecipazione come ballerina presso l’evento Effetto domino con le coreografie di Silvia Marti, presso Roma.



Dopo il successo di solidarietà del progetto Dai una mano anche tu, prima fra tutte le iniziative successivamente nate a sostegno degli ospedali che combattono l’emergenza Coronavirus e che ha visto coinvolti giovanissimi numerosi giovanissimi cantanti abruzzesi, continua la proficua collaborazione professionale con Stefano De Libertis e la sua Only One Studio Recording. La nuova canzone di Auro Zelli è un inno alla speranza e all’amore, il tutto contestualizzato a ciò che tutti inevitabilmente stiamo vivendo, ma allo stesso tempo un invito alla riflessione: “C’è solo un modo per volare…Questo deserto tornerà a fiorire…”