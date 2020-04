Romina Palombo alla guida del Lions Club San Salvo

Romina Palombo sarà il nuovo presidente del Lions Club San Salvo per l’anno sociale 2020-2021; lo ha deciso l’assemblea on-line dei soci nel voto del 24 aprile con il quale sono stati eletti anche i componenti del nuovo consiglio direttivo.

"In questo difficile periodo – spiega l'associazione – l’assemblea ha voluto dare un segnale forte mettendo al comando del club una figura femminile e giovane rinverdendo anche il direttivo: come service immediato ha deciso di donare una somma da destinare alla Caritas cittadina per acquisto di beni di prima necessità per le famiglie sansalvesi in difficoltà".

Questa la squadra alla guida del club dal 1° luglio 2020:

- Palombo Romina, Presidente

- Cocozzella Antonio, Past President e Coordinatore LCIF

- Ciuffi Emanuele, I Vice Presidente e GLT

- Francesco Morasca, II Vice Presidente

- Claudio De Nicolis, Cerimoniere

- Christian Valentino, segretario e GST

- Pavone Remo, Tesoriere

- Cieri Emanuele, Direttore Comitato Soci e GMT

- Quinzi Giuseppe, Censore

- Di Pierro Virginio, Presidente del Comitato Marketing e Comunicazione

- Parella Raffaele, Officer per le Tecnologie Informatiche

- Molino Michele, Responsabile del Periodico "San Salvo ieri oggi e domani”

- De Vito Giuseppe, Bolognese Agostino Venanzio, Corrado Zara e Zaccaria Alì, consiglieri

- Angelo De Cinque, Rosa Grifone e Anna Lucia Artese, Revisori dei Conti