Mezz’ora con... Alfonso Di Fonzo: "Sistema dei trasporti si adatta per garantire il servizio"

Come si sta adattando il sistema dei trasporti alle nuove modalità imposte dalla pandemia? Ne abbiamo parlato nella nostra Mezz'ora con... insieme ad Alfonso Di Fonzo, presidente della Di Fonzo spa. Dal 4 maggio, con la ripartenza di molte attività - in particolare le fabbriche - il trasporto su gomma sarà messo alla prova, dovendo rispettare le normative vigenti sul distanziamento sociale.

Di Fonzo ci ha spiegato come l'azienda si sta organizzando - e in generale come tutte le aziende del settore stanno operando - per garantire il servizio anche con modalità differenti.

