A San Salvo torna il mercato con i venditori ambulanti di generi alimentari

"Gli ambulanti di generi alimentari hanno chiesto di poter utilizzare la previsione del decreto del presidente del consiglio dei ministri per esercitare le loro attività nei mercati. Dalla prossima settimana ci sarà la vendita di generi alimentari nel mercato settimanale del giovedì in via De Gasperi e nel mercato a chilometro zero di via Roma del lunedì, del martedì e del sabato". Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Tonino Marcello.

"La condizione imprescindibile – precisa l’assessore – è che vengano sempre garantite le norme minime sul distanziamento sociale. Inoltre verrà rivisto il posizionamento degli stalli prevedendo maggiori distanze tra un ambulante e l’altro".

Si ribadisce che martedì 28, festività del patrono san Vitale, tutte le attività resteranno chiuse ad eccezione delle farmacie, parafarmacie ed edicole.