"Mai lontani", il Centro di consulenza alla persona a sostegno delle famiglie

"La particolare realtà che stiamo vivendo in questo momento storico, ci impone una distanza fisica, emotiva e sociale a cui non siamo abituati e che ci coglie impreparati. L’isolamento imposto dalle Istituzioni a tutela della salute pubblica, rende difficile per molti sopportare la quarantena e confina in un mondo circoscritto e solitario". Il Centro di Consulenza alla persona Armonia di Vasto, vuole dare il suo supporto alla comunità in questo momento così particolare.

"L’unico modo per comunicare con l’altro e l’esterno, passa attraverso il telefonino che riesce a portare nelle case la voce di amici e persone care. Come Consulenti Familiari e Coniugali, da sempre dediti e attenti all’accoglienza della fragilità e solitudine umana, abbiamo deciso di aderire alla campagna dell’AICCeF, l’associazione a cui facciamo riferimento a livello nazionale, e metterci a servizio di quanti ci chiameranno. Sarà quindi attraverso il telefono che offriremo il nostro sostegno a quanti lo vorranno, rispondendo al bisogno di comunicare da parte di chi adesso si scopre più debole. I nostri Consulenti Familiari, dunque, saranno disponibili ad una conversazione telefonica, offrendo uno spazio di sfogo e conforto a chiunque ne senta la necessità.

Il Centro di Consulenza alla Persona Armonia di Vasto da molti anni, attraverso colloqui d’aiuto guidati da personale altamente qualificato, offre al territorio un servizio serio ed apprezzato, prendendosi cura dell’individuo, della coppia e della famiglia e per molti è un riferimento consolidato. Mai lontani, dunque, è per tutte le nostre operatrici, un modo concreto per arrivare al cuore delle persone e continuare a essere vicino a tanti: la parola è, infatti, l’unico mezzo capace di superare distanze inimmaginabili".

Chi lo desidera può contattare la segreteria, anche tramite WhatsApp, al numero 3711085366, tutti i giorni dalle ore 16 alle 18.