Santa Maria Incoronata, la preghiera alla Vergine

Continua la preparazione ai festeggiamenti in onore di Santa Maria Incoronata. Sarà una festa totalmente diversa da tutte le altre, quella che si svolgerà a Vasto, nel tempio dedicato alla Vergine. Sempre gremita in occasione della ricorrenza tanto attesa dai fedeli, la chiesa stavolta resterà vuota. La cerimonia di domenica 26 aprile sarà celebrata a porte chiuse, ma trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Misericordia Tv.

Ieri la preghiera a Santa Maria Incoronata: