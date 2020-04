Mezz’ora con... Patrizia Ciccarella: "Nuove strade per continuare a vivere lo scautismo"

Quella di ieri era una giornata particolare per tutti gli scout che festeggiavano il loro santo patrono, San Giorgio. Sarebbero stati giorni in cui migliaia di ragazzi dai 12 ai 16 anni in tutta Italia avrebbero vissuto giornate in tenda all'aria aperta con il campo del San Giorgio. L'Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici italiani) ha lanciato una campagna social per condividere, anche se a distanza, il rinnovo della promessa scout. E tante sono le iniziative che, nelle città dove sono presenti i gruppi, in diverse modalità vengono portate avanti per far vivere ai ragazzi - seppur a distanza - momenti dal valore educativo seguendo il metodo dell'associazione fondata da Robert Baden Powell.

Abbiamo parlato di questa fase che sta vivendo l'associazione con Patrizia Ciccarella, responsabile regionale dell'Agesci.

SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI