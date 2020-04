La protezione civile di Casalbordino raccoglie fondi per un ventilatore pediatrico

La protezione civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino ha lanciato una raccolta fondi per l'acquisto di un prezioso strumento per il reparto pediatria del San Pio di Vasto. "Con la collaborazione dell’assessore al turismo, Alessandra D’Aurizio , abbiamo incontrato il dott. Lidio D’Alonzo, Responsabile dell’unità operativa di Pediatria e dott. Nicola Pietro Consilvio, dirigente medico di Pediatria dell’ospedale di Vasto - spiega il responsavile dell'associazione, Tommaso Bucciarelli -.

Da questo incontro ci siamo impegnati nell'ambizioso progetto di acquistare un ventilatore meccanico neonatale di emergenza, in stima della lettera che abbiamo ricevuto: Noi pediatri dell’ospedale di Vasto, in questo momento così triste, siamo assolutamente dei privilegiati perché possiamo sentire il primo vagito di un neonato che viene al mondo. In questo momento così critico, abbiamo bisogno dell’ausilio di apparecchiature specifiche di ventilazione meccanica, al fine di perseguire la stabilizzazione del neonato critico, di oggi e di domani. Questa la sfida a cui vi invochiamo, quella di dotare il Punto Nascita del nostro ospedale di un ventilatore meccanico neonatale di emergenza, tecnicamente di un Neopuff™ Infant T- Piece Resuscitator (Fisher & Paykel Healthcare ®)".

La protezione civile casalese rivolge quindi un appello a tutti, rilanciando anche il video in cui diversi testimonial hanno voluto dare il loro contributo per sostenere la campagna: il cantante e musicista Piero Mazzocchetti, l’attore comico Uccio De Santis, il cantante Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e l’attore Renato Porfido.

Per donare:

Iban IT58H0896877590000020101771 Bcc Sangro Teatina, intestato all’associazione Madonna dell’Assunta Protezione Civile di Casalbordino.