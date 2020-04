Il coro "virtuale" del Liceo musicale Mattioli "per sentirci vicini anche se a distanza"

In questa fase di lockdown la scuola ha riorganizzato le sue attività con la didattica a distanza. Ma ci sono aspetti che, necessariamente, possono essere curati solo stando insieme. Ma i docenti del liceo musicale Mattioli di Vasto non si sono persi d'animo e hanno coinvolto gli studenti che fanno parte del coro in ua prova "domestica".

Abbiamo "per esorcizzare la malinconia dovuta alla quarantena per il Coronavirus, eseguendo la celebre Roma nun fa la stupida stasera. Il coro è stato preparato dalla professoressa Tania Buccini, direttrice del coro, per il montaggio audio e video è stato fondamentale l’aiuto dei professori Alberto Ortolano e Stefano Masciulli.

"È un modo per sentirci tutti vicini, nonostante la distanza imposta, ma necessaria".