I progetti artistici "a distanza" degli studenti del Pantini-Pudente

Sono trascorsi 50 giorni dalla chiusura delle scuole vastesi, chiusura apparente poiché un lavoro silenzioso che corre attraverso la città e arriva su piattaforme, chat e telefoni in realtà, non si è mai interrotto. Il Polo Liceale Pàntini Pudente non si è mai fermato. I contatti tra la Preside Anna Orsatti, i docenti e gli alunni sono stati sempre mantenuti, da subito, attraverso qualsiasi mezzo. Era necessario tamponare qualsiasi vuoto che andasse in qualche modo a interrompere la quotidianità legata al mondo scolastico. Liceo Artistico, Classico, Linguistico, Scienze Umane ed Economico Sociale: il polo umanistico della città non poteva trascurare innanzitutto, la continuità umana che andava sostenuta e sorretta e la continuità culturale che doveva comunque raggiungere tutti, nessuno escluso. Il dirigente scolastico, attraverso il suo staff e il personale docente si è attivato affinché gli alunni non si sentissero mai abbandonati. In prima persona, la preside Anna Orsatti ha verificato che vi fossero le condizioni utili per realizzare la Didattica a Distanza, offrendo il sostegno umano e tecnologico dando in comodato d'uso computer (la Protezione Civile di Vasto ha collaborato nella consegne dei devices). Per chi ne avesse bisogno e informando genitori e alunni circa il potenziamento della linea internet messo a disposizione dagli operatori nella solidarietà digitale e le possibilità di adeguamento sostenute dal Ministero. Testimoni i genitori che ringraziano i docenti e la preside perché il loro impegno è stato profondo e costante e, soprattutto di qualità. Era fondamentale che il lavoro proseguisse con tutto l'impegno possibile a rassicurare gli alunni, a trasmettere loro la serenità necessaria, a credere che la cultura e l'apprendimento, in una tale straordinaria situazione di emergenza, arrivasse nelle loro case. E nelle loro case, nelle loro stanze i ragazzi del Polo Liceale hanno seguito le lezioni online di tutte le discipline, studiato, svolto verifiche, continuato per quanto possibile, la loro vita da alunni.

E l'Arte? No, non è stata imparata e messa da parte. I docenti dell'Artistico, anche quelli delle discipline d'indirizzo: Architettura e Ambiente, Arti figurative, Design, si sono impegnati, hanno dato il massimo affinché gli alunni si sentissero seguiti e facessero delle proprie stanze e della propria abitazione un laboratorio. Gli alunni hanno creato delle opere che comunicassero al di fuori il loro mondo interiore senza abbandonare la guida tecnica dei docenti e i preziosi suggerimenti che da essi potessero derivare.

Alcuni hanno adottato la Didattica di vicinanza “Viaggio intorno alla mia camera” come nelle discipline plastiche e scultoree e che hanno portato alla realizzazione di un video degli elaborati, altri progetti si intitolano “Pensieri in gabbia”, oppure opere che titolano “Non vedo l'ora di uscire”, “Grido di speranza”, “Luce su bianco e nero” oggetti e colori dentro casa con tecnica fotografica e altre tecniche.

I docenti di Design che organizzano studi di gioielli partendo da elementi architettonici, mentre quelli di Architettura e Ambiente propongono rilievi che, dalla propria stanza, proseguano attraverso studi di opere famose o progetti di strutture museali, a seconda delle classi e dei livelli.

Tutto, e molto altro, attraverso la didattica digitale e la passione dei docenti. La scuola non si ferma e non si fermerà. Continuerà ad esserci perché bisogna, oggi più che mai, continuare ad investire nel futuro e nella speranza. E il polo umanistico continua ad essere tecnologico ed umano, sempre innanzitutto, umano.

Polo liceale Pantini-Pudente Vasto