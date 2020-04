Festa della Madonna del popolo saltata, associazione dona dispositivi di protezione al Pta di Gissi

Si sarebbe dovuta tenere oggi in località Piano Ospedale a Gissi la trazionale festa della Madonna del popolo, appuntamento saltato come tanti altri nel territorio a causa dell'emergenza in corso. I volontari della relativa associazione non hanno però rinunciato a un gesto di vicinanza a tutta la comunità.

L'associazione "Madonna del popolo" con le somme del fondo cassa destinate alla festa hanno acquistato disinfettanti, tute, guanti e mascherine e, stamattina, hanno donato il prezioso materiale al Presidio Territoriale di Assistenza. "Un bel gesto di solidarietà e attenzione alle esigenze del territorio", commenta il sindaco Agostino Chieffo che ringrazia i volontari.