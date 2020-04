Coronavirus, tre nuovi positivi a Gissi e uno a Cupello

Tre nuovi casi di positività al coronavirus a Gissi, uno a Cupello. A comunicarlo sono i rispettivi sindaci, Agostino Chieffo e Graziana Di Florio.

A Gissi i tre nuovi casi si riferiscono a persone dello stesso nucleo familiare. Erano state sottoposte al tampone oltre due settimane fa e ma già si trovavano in isolamento volontario perché avevano avuto contatti con un altro concittadino positivo ("Gesto di grande responsabilità", commenta Chieffo). Le tre persone ad oggi non presentano alcun sintomo e la Asl sta ricostruendo i contatti avuti prima dell'isolamento.

"Le condizioni degli altri due nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 – aggiunge il sindaco gissano – sono buone. Sono entrambi a casa, in attesa dell'esito dei tamponi per la certificazione dell'avvenuta guarigione".

Con questi ultimi casi, il totale dei contagiati a Gissi sale a cinque.

A Cupello i casi totali registrato dall'inizio dell'emergenza sono tre, di cui l'ultimo comunicato ieri alla Di Florio. "Il cittadino è in buone condizioni di salute in quarantena nella sua abitazione – spiega il primo cittadino – La competente Asl provvederà a tutti gli adempimenti previsti da protocollo. Ad oggi, risultano terminati i casi di isolamento quarantenario domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva. Dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione e a rispettare le prescrizioni imposte perché solo così eviteremo i contagi ed il diffondersi del virus. Evitiamo, inoltre, considerazioni e commenti che non fanno bene né a voi, né a chi sta vivendo questo momento difficile e inatteso".