Notturna del Campanile a Casalbordino: la 3ª edizione rinviata al 2021

È stata ufficialmente rinviata al 2021 la terza edizione della Notturna del Campanile, gara podistica organizzata dalla Runners Casalbordino con l'Avis Casalbordino "Don Antonio Tobia". La competizione era in calendario per il 26 giugno. C'è attesa per le nuove disposizioni e per come ripartiranno le attività sportive ma gli organizzatori hanno già deciso per il rinvio.

"Abbiamo sperato fino all'ultimo - dice il presidente Eric D'Ercole - di poter tornare a correre all'ombra del campanile tra le strade del nostro centro storico; quest'anno non è possibile e crediamo sia la cosa più giusta in questo momento di difficoltà. Lo sport e il divertimento possono (e devono) attendere".

È stata fissata la nuova data al 26 giugno 2021. "L'appuntamento con la Torre Civica illuminata con il Tricolore è solo rinviato! Ci vediamo nel 2021"