Niente festa dei 100 giorni dall’esame, 21 studenti donano la cifra alla Protezione civile

Dal 27 e il 29 marzo, avrebbero dovuto festeggiare i 100 giorni dall'esame di Stato. Ma, al tempo dell'emergenza coronavirus, il Mak P 100 non si può fare, perciò i 21 studenti della 5ª D del Liceo Mattioli di Vasto hanno dovuto rinunciare alla festa che avevano organizzato a Castel di Sangro. I divieti finalizzati a contenere la diffusione del Covid-19 non consentono assembramenti, né spostamenti non giustificati da motivi di necessità.

I ragazzi hanno preso la cifra dell'acconto e l'hanno destinata alla Protezione civile versandola sul conto corrente istituito dal Dipartimento nazionale. Un segno di solidarietà verso i volontari impegnati da settimane nell'aiutare i cittadini in questa complicata fase di emergenza. Un gesto che sperano possa essere lo stesso di tanti altri loro coetanei costretti a rinunciare al tradizionale appuntamento del 100° giorno prima dell'esame di Stato.