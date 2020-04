Mezz’ora con... Luigi Gileno: "Sarà una sfida per tutti non perdere la nostra umanità"

"Non dobbiamo perdere la nostra umanità. Questa sarà una bella sfida per tutti". È uno dei messaggi emerso nella chiacchierata di ieri con lo psicologo Luigi Gileno nella nostra Mezz'ora con..., l'appuntamento quotidiano in diretta su Instagram. Con lo psicologo vastese abbiamo affrontato diversi aspetti di questo periodo così particolare che stiamo vivendo, provando a dare delle risposte ai tanti interrogativi che emergono in questi giorni.

