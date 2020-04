Menna: "Personale dell’ospedale, 21 positivi al Covid-19. Erano 26, cinque sono guariti"

Sono stati 26, in totale, i casi positivi al Covid-19 tra medici e infermieri dell'ospedale di Vasto. Cinque sono guariti. Rimangono 21 positivi. Questi i numeri forniti dal sindaco, Francesco Menna, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale Francesco Menna sindaco: "Duecento tamponi eseguiti. Attualmente i positivi sono 21: dei 26 totali, 5 sono già guariti, altri 6-7 sono in via di guarigione e attendono il secondo tampone. Gli altri sono asintomatici in isolamento domiciliare".