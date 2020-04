Maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona, 31enne arrestato a San Salvo

Maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Sono le accuse che i carabinieri hanno formulato nei confronti di un 31enne originario dell'Est europeo e residente a San Salvo, arrestato ieri dai militari dell'Arma.

Ricostruisce l'accaduto il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia di Vasti: "Intorno alle 20 di ieri, la Centrale Operativa della Compagnia di Vasto, riceveva la richiesta d’intervento da parte di una donna la quale, a seguito di un violento litigio sorto con il marito convivente, che si trovava in forte stato di alterazione alcolica, veniva da questi sequestrata all’interno della propria abitazione e, alla presenza dei figli minori, minacciata con un coltello e alcuni attrezzi da lavoro", riferisce l'ufficiale.

"La pattuglia dei carabinieri di San Salvo, che in quel momento era impegnata in un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, raggiungeva immediatamente l’abitazione dei coniugi, dove era ancora in corso la lite. Tuttavia - scrive Consales in un comunicato - alla richiesta dei militari di farli entrare in casa, l’uomo si barricava al suo interno, sbarrando la porta di casa con alcuni arredi e tagliando le cinghie degli avvolgibili delle finestre. Temendo che la situazione potesse degenerare, veniva richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Vasto per un accesso forzoso. Il soggetto, che già nei giorni scorsi si era reso responsabile di altri atti di violenza domestica, intimava alla donna di non avvicinarsi alla porta d’ingresso. Solo dopo diverso tempo e anche grazie all’intervento del comandante di Stazione, nel frattempo intervenuto sul posto, l’uomo si calmava e concedeva alla donna di aprire alle forze dell’ordine. Una volta accompagnato in caserma per la compilazione degli atti di rito, avvisato il pm competente, Michele Pecoraro, l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la casa circondariale di via Torre Sinello a Vasto, ove è attualmente trattenuto, in attesa della convalida della misura precautelare. Il trentunenne dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona".