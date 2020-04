Il ritorno del dj Claudio Di Tullio per una giusta causa: raccogliere fondi per l’ospedale

Aveva deciso di appendere le cuffie al chiodo lasciando, però, la porta aperta a un ritorno in consolle in occasione di qualche evento particolare.

Ora è una giusta causa a spingere il dj vastese Claudio Di Tullio a tornare a mixare: lo scopo è raccogliere fondi, insieme all'associazione Un Buco nel Tetto, per l'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

"Volete seguire un'altra diretta? Siete in tanti a chiedermi quando ci sarà la prossima e questa cosa mi rende molto felice", racconta rivolgendosi a tutte le persone che lo seguono. "Questa volta vorrei chiedere io una cosa a voi, anzi chiedervi una buona azione. Sabato 25 aprile, dalle 17 alle 18, ci sarà la mia diretta con la mia musica e mi aspetto da tutti voi un piccolo gesto, fare una donazione all'associazione Un Buco nel Tetto per l'acquisto di mascherine e materiale ospedaliero per il San Pio di Vasto, materiale che in questo periodo è molto importante per gli operatori sanitari e per noi. Un piccolo gesto ti rende più felice".

Per fare una donazione, ecco i dati. IBAN: IT13H0538777911000000548681, intestato all'Associazione Un Buco nel Tetto. Causale: acquisto mascherine e materiale ospedaliero.