Festa dell’Incoronata: domenica la celebrazione in diretta streaming

Con la prosecuzione del lockdwon anche tante feste religiose che, nel Vastese, segnano i mesi di aprile e maggio, saranno vissute in maniera differente dal solito.

Domenica 26 aprile 2020, in occasione della festa di Maria S.S. Incoronata, i padri cappuccini concelebreranno la Santa messa alle ore 11:00.

La celebrazione verrà trasmessa in diretta dal Santuario di Santa Maria Incoronata in Vasto e potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook o YouTube di Misericordia TV.