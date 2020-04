CRM innovation: cosa serve alle aziende per ripartire più forti di prima

Proprio in questi giorni è stato lanciato online il nuovo sito www.crminnovation.it edito da Studioware, azienda che da più di 15 anni si occupa di software e comunicazione digitale. Una scelta coraggiosa ma anche caparbia quella di lanciarsi sul mercato in un momento particolare come quello che stiamo vivendo e che, quindi, meritava un approfondimento maggiore e dedito proprio a capire e valorizzare un atto in controtendenza.

Come ha inciso l’avvento della pandemia sul vostro business?

Quello che è successo, in economia chiamato cigno nero, è un evento inimmaginabile che ha scardinato molti meccanismi del mercato, mettendo a dura prova la sopravvivenza di tante imprese, a cui siamo vicini, talvolta anche con il nostro supporto tecnico.

Uno dei cambiamenti che ci porta questa profonda transizione tocca anche il tema della digitalizzazione, ciò di cui noi ci occupiamo. Se prima ci si riferiva alla “leva digitale” quale strumento di efficienza, oggi, guardando il mondo dell’istruzione alle prese con l’e-learning, della pubblica amministrazione (vedi clamorosa indisponibilità del sito dell’Inps) e delle imprese impegnate nella sfida dello smart working, il reale concetto di digitale ritengo non sarà più lo stesso.

Cos’è CRM Innovation?

È un team con uno scopo preciso: il CRM. Anche se i profili professionali provengono da un’altra nostra società, si tratta di un marchio e degli asset tecnologici completamente nuovi, insomma CRM Innovation è una startup nel mondo del CRM. L’obiettivo è sfruttare al meglio l’infrastruttura di Zoho che, oltre ad essere uno dei migliori CRM al mondo, contiene più di 50 altre applicazioni utili per coprire quasi tutti i processi di un’azienda moderna. In più, per dare tutto quel che occorre al cliente, ci mettiamo i nostri servizi: cinque pilastri per fare in modo che l’investimento in CRM restituisca risultati concreti.

Perché avete scelto proprio questo momento per lanciare CRM innovation?

In realtà abbiamo ragionato molto se procedere secondo i piani o meno, visto il momento, finché siamo arrivati alla conclusione che poteva essere un’occasione ancora più favorevole. Alcune imprese infatti stanno approfittando di questo periodo per fare ciò che avevano nei piani da mesi o da anni. L’iniziativa mira a supportare proprio loro. E poi quale migliore azione che investire in un nuovo CRM per tornare più forti di prima?

Cosa rappresenta un CRM per un’azienda?

Un CRM è l’infrastruttura digitale che consente di operare per la prevendita, il post vendita o assistenza e il marketing. La cosa davvero è importante è che tutto questo è sul cloud, quindi è utilizzabile da qualsiasi posto. Sia se si sta lavorando in smart working, sia se si opera tra più sedi.

Il CRM è ormai una strategia d’impresa più che un software per gestire processi.

E soprattutto è quello che occorre per continuare a lavorare e a vendere anche in questo contesto. Avere in questi giorni un CRM già rodato e funzionante apre alla possibilità di continuare a fare da casa quasi tutto quello che si faceva fino a due mesi fa dall’ufficio o, per gli agenti e i venditori, da ogni luogo del proprio territorio di vendita.

Il CRM è un costo sostenibile per le piccole imprese?

In passato era appannaggio delle medie e grandi imprese, oggi con un minimo investimento anche la micro impresa può dotarsi di un CRM di alta qualità, flessibile e scalabile in base alla tipica crescita che può vivere un’impresa. CRM Innovation è pronta per servire la micro impresa e le PMI fino a 250 dipendenti e oltre.

Per chi volesse ulteriori informazioni, per comprendere meglio il mondo del CRM, la prossima settimana ci sarà un webinar su questo tema e sui vantaggi che può generare un valido CRM per un’azienda micro, piccola o media.