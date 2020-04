Una sfida "a colpi di esperimenti" per i piccoli scienziati di VastoScienza

È terminata nei giorni scorsi The ultimate scientific challenge, competizione dedicata agli alunni della scuola primaria promossa dall'associazione VastoScienza. Sono stati due apprendisti scienziati, Mauro e Lisa, i piccoli Fantachimici di VastoScienza, hanno coinvolto i loro coetanei in una sfida a suon di esperimenti scienziati.

"La scienza è un mondo molto affascinante per i grandi e per i bambini - spiega la professoressa Rosa Lo Sasso, responsabile scientifico dell'associazione -. Attraverso gli esperimenti scientifici i bambini sviluppano maggiore curiosità per tutto ciò che è sconosciuto, l’osservazione diventa più facile e la scoperta del mondo che ci circonda più entusiasmante".

Attraverso la pagina facebook anche in questo periodo di lockdown, l'associazione vastese sta continuando a promuovere la divulgazione del sapere scientifico a tutte le età. Per i più grandi ci sono stati gli articoli scritti dagli studenti del Polo Liceale Mattioli e pubblicati su Scuolalocale. E ora, grazie alla travolgente energia dei piccoli Mauro e Lisa, la competizione per i più piccoli.

"Continueremo con le nostre iniziative - spiega Rosa Lo Sasso - coinvolgendo tutti gli animatori scientifici di VastoScienza e alcuni esperti in ambito scientifico per avere una sorta di spazio condiviso così da dare anche risposte ai tanti interrogativi di questo periodo".

I progetti della challenge sono stati votati da una giuria che ha poi decretato i vincitori (nel video). "Ringrazio la protezione civile che ci ha dato disponibilità per la consegna dei premi ai bambini vincitori. Un grande grazie anche alla dottoressa Giovanna Imparato, mamma dei due piccoli Fantachimici, che con passione ha guidato Mauro e Lisa nella realizzazione dei video. È prezioso potersi cimentare in queste attività pratiche che permettono di acquisire nuove conoscenze in modo meno teorico ma più pratico ed esperienziale".