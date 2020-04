Mezz’ora con... Paolo Pasquini: "Impulsi di musica non si fermerà"

"Impulsi di musica non si fermerà. Vedremo come evolverà la situazione ma, anche con modalità diverse, vogliamo tenere vivo il nostro appuntamento". Paolo Pasquini, giovane musicista di Casalbordino, è stato l'ospite della nostra Mezz'ora con..., l'appuntamento musicale in diretta su Instagram. Con lui abbiamo parlato del concerto, per sei anni, ha portato sul palco dell'Auditorium di Casalbordino musica e solidarietà. Grazie al ricavato dell'evento, lo staff dell'evento ha potuto contribuire a diverse iniziative finanziando il progetto Noemi, la protezione civile, le scuole di Casalbordino. E abbiamo parlato con Paolo Pasquini anche della sua passione per la musica, in special modo per la chitarra, e del fermento musicale che c'è nel nostro territorio.

