Aiuti a chi è in difficoltà, anche a Vasto è operativa l’Aps Bethel Italia

È attiva anche a Vasto l’APS "Bethel Italia", associazione di promozione sociale già ampiamente operativa in molte regioni italiane. L’APS "Bethel Italia" si occupa di fornire aiuti a nuclei familiari maggiormente esposti a condizioni di povertà relativa ed assoluta attraverso raccolte di alimenti, farmaci, indumenti e la fornitura di altri beni di prima necessità.

Lo scorso 17 aprile il sindaco Francesco Menna ha firmato la concessione del Patrocinio Istituzionale dell’amministrazione Comunale della Città del Vasto in favore dell'APS "Bethel Italia" - filiale di Vasto, rappresentata dal delegato dott. Giovanni Greco (3492621542).

"Grazie alla sottoscrizione del patrocinio, Bethel Italia - Vasto ha l'opportunità di essere un aiuto ed un sostegno concreto per le famiglie in difficoltà presenti all'interno della società cittadina in un momento storico eccezionale come quello attuale, in cui l'emergenza sanitaria causata dal nuovo Coronavirus sta ancor più ampliando la forbice sociale - spiegano i rappresentanti dell'associazione - .

Per sapere di più sulle modalità di accesso agli aiuti e sulle iniziative in corso è possibile consultare il sito web www.associazionebethelitalia.org e la pagina Facebook APS Bethel Italia - Vasto".